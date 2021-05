Ford F-150 Lightning: tutto quello che sappiamo sul nuovo pickup elettrico

Se negli Stati Uniti ci si fermasse a chiedere a un passante di riferire quella che è per lui l'auto per eccellenza, sarebbe molto probabile ricevere come risposta:"ma è ovvio, il Ford F-150!" In effetti, il pickup più famoso al mondo è stato in cima alle classifiche di vendita per molti anni, ma adesso il brand ha intenzione di voltare pagina.

Attenzione, il Ford F-150 classico resterà in giro ancora per molti anni, ma appena due giorni fa la casa di Dearborn ha annunciato l'imminente debutto del Ford F-150 Lightning, e cioè di una variante completamente elettrica del grosso veicolo.

Da una parte quindi la compagnia prova a tenersi stretti i clienti storici, mentre dall'altra si allinea alle richieste di un mercato in forte cambiamento attraverso un modello che era in sviluppo già da molto tempo. In effetti la recente presentazione non ha sorpreso proprio nessuno, ma le specifiche tecniche del nuovo pickup a batteria potrebbero farlo senz'altro.

Per il momento il brand prevede la commercializzazione di due varianti: la Standard-Range e la Extended-Range, che in merito all'autonomia dovrebbero rispettivamente garantire 370 e 483 chilometri per singola carica in ciclo EPA. Circa la capacità dei pacchi batteria non ci sono ancora informazioni ufficiali, ma per il momento si parla di 125 kWh totali per la variante più economica e di 170 kWh per quella più costosa. Sulla propulsione sarà disponibile una singola configurazione: un doppio motore con trazione all-wheel drive dall'output complessivo di 432 cavalli di potenza e 1.050 Nm di coppia.



Escludendo gli incentivi, i quali possono viariare da stato a stato, i clienti americani vedranno uno scalino d'ingresso di 39.974 dollari per la versione Standard-Range, mentre la Extended-Range chiederà un minimo di 52.974 dollari. Il top del top è rappresentato da un allestimento che arriva a toccare i 90.000 dollari.

Riguardo le tempistiche di lancio ci si aspetta che il Ford F-150 Lightning possa raggiungere i primi clienti entro la primavera del 2022, e già adesso le prenotazioni sono alle stelle: a 12 ore di distanza dall'apertura degli ordini ne sono state ricevute circa 20.000.



Nel frattempo il marchio americano ha portato in Europa l'accattivante Ford Mustang Mach 1 in edizione limitata: ecco tutti i dettagli sulla muscle car. Per chiudere senza allontanarci da Dearborn vogliamo menzionare l'eccezionale performance che il Ford Mustang Mach-E ha ottenuto in termini di sicurezza: l'Insurance Institute for Highway Safety (IIHS) l'ha promosso a pieni voti.