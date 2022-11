Questo Ford F-150 Lightning è fatto solo di LEGO: 1.600 ore per costruirlo in scala 1:1

Quando si parla di stunt commerciali da parte di LEGO non si scherza mai, specie nel caso di opere dedicate al mondo automotive: dopo la Lamborghini Siàn FKP 37 in scala 1:1 mostrata a Sant'Agata Bolognese, è il momento di un Ford F-150 Lightning a grandezza naturale realizzato con i mattoncini LEGO, in mostra negli USA.

Il reveal di questa attrazione è avvenuto presso il Legoland Florida Resort pochi giorni fa, come potete vedere dal video allegato alla notizia. La replica 1:1 presenta tutti gli elementi caratteristici del Ford F-150 Lightning Lariat a quattro porte, tra pedane, pianale e luci: pensate che ci sono voluti 15 Master Builders per costruire il pickup a partire da luglio, per un totale di oltre 1.600 ore!

La replica del pickup elettrico ha richiesto 320.740 mattoncini, misura 5,8 metri in lunghezza e 2,1 metri in larghezza, per un totale di 1.692 chilogrammi di peso. Questa attrazione resterà in mostra nel parco a tema proprio di fronte alla Ford Driving School, dove i più piccoli possono guidare per una città di LEGO nei panni di un tassista o anche un poliziotto, ottenendo la patente Legoland superando un esame di guida.

Per i bambini, ma anche per gli adulti che amano il Ford F-150 Lightning, questa è indubbiamente una creazione memorabile, che resterà al Legoland Florida Resort per un periodo di tempo non specificato.

Lo scorso aprile, invece, in Australia è arrivata una McLaren F1 LEGO in scala 1:1 in occasione del Gran Premio a Melbourne.