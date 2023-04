Il Ford F-150 Lightning arriverà in Europa nel 2024: è ufficiale

Lo scorso mese di novembre 2022 abbiamo visto un Ford F-150 Lightning dal vivo alle ATP Finals di Torino, per l'occasione abbiamo chiesto ai vertici dell'ovale blu quando e se sarebbe arrivato in Europa e in Italia, la risposta però è stata "No comment". Ora qualcosa si muove: il pick-up arriverà in Norvegia.

Negli ultimi anni di vita Ford ha decisamente cambiato pelle, tagliando vetture più compatte come Fiesta e Focus per focalizzarsi sui veicoli che conosce meglio, che sono un vero e proprio marchio di fabbrica: SUV e pick-up. Negli USA quella del pick-up è una vera e propria tradizione, con Ford che domina da decenni le classifiche dei modelli più venduti. L'F-150 è uno dei modelli storici negli Stati Uniti, da poco diventato 100% elettrico con l'F-150 Lightning, una variante che sta per approdare anche in Europa.

Il primo Paese in cui sarà possibile acquistarlo già dal prossimo anno sarà ovviamente la Norvegia, la nazione europea che più sta spingendo sull'elettricità, dove 4 nuove auto su 5 acquistate sono già a zero emissioni. Ford avrebbe deciso di portare il maestoso pick-up elettrico in Europa in seguito a "una grande richiesta" da parte del pubblico; pubblico che sarà accontentato con una variante di lancio chiamata Lariat Launch Edition. Distribuito in edizione limitata, questo pick-up sarà offerto solo in colorazione Antimatter Blue e con telaio Super Crew Cab.

Non abbiamo info sulla scheda tecnica, negli USA però il Lariat è proposto con trazione AWD, 337 kW/450 CV di potenza con 1.050 Nm di coppia. Il modello Standard Range è dotato di una batteria da 98 kWh capace di promettere fino a 370 km di autonomia, mentre il Long Range arriva a 131 kWh e offre fino a 482 km. Ricordiamo che Ford non venderà più auto a benzina e diesel già dal 2030, addirittura anticipando di 5 anni il ban dell'Unione Europea.