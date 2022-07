Il Ford F-150 elettrico diventa un mostruoso veicolo della polizia

È ormai qualche anno che diversi dipartimenti di polizia in giro per il mondo, soprattutto negli USA, sono passati alle auto elettriche per risparmiare sui carburanti e sulla manutenzione. La voce dev'essere arrivata anche a Ford, che ha appena presentato l'F-150 Lightning Pro SSD disegnato appositamente per la polizia americana.

Presentato ufficialmente nel mese di maggio 2021, il Ford F-150 Lightning è uno dei pick-up più chiacchierati del momento (ufficiale il Ford F-150 Lightning elettrico), un modello storico che ora può vantare una variante elettrica costruita su una piattaforma appositamente ingegnerizzata. Un Utility Vehicle che ha conquistato persino il presidente degli Stati Uniti Joe Biden - che non a caso sta spingendo molto sulle auto elettriche con il suo esecutivo (Joe Biden prova a sorpresa il Ford F-150 Lightning).

Ebbene ora anche la polizia americana potrà godere delle qualità del pick-up elettrico, grazie al Ford F-150 Lightning Pro SSV. Rispetto alla variante civile questa vettura è dotata di un materiale esterno più resistente e sedili meno avvolgenti, tali da rendere più semplice l'uscita e l'entrata a bordo del mezzo. Si può ordinare con lampeggianti rossi e blu oppure bianchi e ambra, a seconda dell'uso che si vuol fare del veicolo. Le batterie a disposizione sono da 98 kWh con 370 km di autonomia oppure da 131 kWh e 482 km di autonomia. Le potenze sono da 426 CV oppure 563 CV a seconda della batteria installata.