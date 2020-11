Ford F-150: ecco come funzionano i sedili Max Recline

Il nuovo Ford F-150 2021 arriverà sul mercato con tante novità che non sono ancora state implementate all'interno dei veicoli rivali. Tra questi c'è sicuramente il Pro Power Onboard, cha rappresenta un sistema inverter con attacchi a 120 Volt e 20 Ampere. Adesso però vi illustreremo una funzionalità particolarmente confortevole.

Stiamo parlando dei sedili Ford Max Recline, i quali permettono ai passeggeri di farsi un pisolino all'interno del pickup senza dover pagare le conseguenza di aver dormito in una posizione scomoda. Il team di sviluppo della compagnia vi ha lavorato molto, e ha rilasciato una soluzione che va ben oltre un lieve aggiornamento.

Insomma, il nuovo Ford F-150 non raggiungono il massimo dispiegamento di quasi 180 gradi, ma sollevano anche la parte bassa della seduta di 9 pollici per sorreggere l'area lombare. Come potete vedere dal video in alto, siamo davanti a sedili estremamente ergonomici, anche al livello delle spalle. Stando a quanto dichiarato dal designer dei sedili Ford Ben Kulhawik, il loro sistema si ispira "a quei letti regolabili che si vedono in televisione". Insomma, alla fine i Ford Max Recline sono stati promossi a pieni voti.

Nel frattempo la casa automobilistica californiana ha appena annunciato l'immissione sul mercato europeo del suo nuovo Ford E-Transit: il veicolo commerciale al 100 percento elettrico con una buona autonomia per singola carica. Gli sforzi del brand verso un futuro sostenibile cominciano a farsi sentire, ma ai piani alti dell'azienda non si vuole tralasciare l'accessibilità dei prodotti: le vetture elettriche Ford costeranno pochissimo.