Ford Escort WRC, l'anti auto elettrica: un sacco di rumore e tante emissioni ma che show

Oggi torniamo indietro nel tempo ai mitici anni '90, quando la Renault Clio Williams, la Saxo VTS e la 106 Rallye, spopolavano, e quando nel mondiale rally fece il suo debutto la mitica Ford Escort WRC.

La vettura venne ufficialmente presentata al termine del Rally di Catalunya del 1996 e rappresentava di fatto un'evoluzione della Gruppo A con specifiche delle World Rally Car. In poche parole, era più simile alla vettura stradale rispetto alla concorrenza.

Il debutto ufficiale avvenne nel Rally di Montecarlo 1997, classica apertura della stagione, e venne affidata a Carlos Sainz, il padre del pilota Ferrari, nonché ad Armin Schwarz.

Dopo un buon esordio Ford decide di sostituire Schwarz con l'esperto Juha Kankkunen, che di recente ha parlato del possibile ritorno di Lancia nei rally, e in Grecia, all'Acropolis Rally, arrivò la doppietta con Carlos Sainz al primo posto e il finlandese in seconda posizione.

Lo stesso risultato si verificò nel rally di Indonesia, con lo spagnolo primo davanti al compagno di squadra. Peccato però che questa sarà l'ultima vittoria mondiale della Ford Escort WRC, visto che l'anno seguente i due piloti non riuscirono mai ad ottenere il successo, forse anche per via del passaggio di Carlos Sainz in Toyota.

Al termine della stagione 1998 la Ford Escort dirà definitivamente addio al mondiale rally, lasciando però un ricordo indelebile negli appassionati grazie ad un suono decisamente pazzesco, un “caos” che rappresenta l'antitesi rispetto alle auto elettriche moderne, assolutamente silenziose.

La Ford Escort WRC, al pari delle sue colleghe, era anche un'auto che provocava parecchie emissioni di CO2, anche per via del sistema turbo anti-lag chiamato anche bang-bang, ma chi l'ha guidata ha spiegato di essersi divertito parecchio.



Ufficialmente la Escort ha corso fino al 2000, passando poi ai piloti privati, e oggi viene utilizzata soprattutto nei raduni storici, auto che fa ancora brillare gli occhi a migliaia di appassionati. Di seguito un video con la Ford in azione: alzate il volume.