Ford Escort e Sierra nuove di zecca abbandonate: il concessionario malinconico in Germania

Dopo il concessionario Saab abbandonato che vi avevamo mostrato lo scorso luglio è emerso in questi giorni un altro luogo nostalgico, precisamente un rivenditore Ford.

In Germania, come scoperto dal canale Youtube Auto Retro, è venuto alla luce un concessionario dove vi si trovano al suo interno storici modelli di Ford praticamente come se fossero appena usciti dalla fabbrica, leggasi Escort e Sierra.

La nazione tedesca è stata uno dei principali mercati dell'ovale blu negli anni '80, tra l'altro la maggior parte delle Ford commercializzate in Europa era prodotta a Colonia, e lo showroom scoperto risale proprio a quel decennio.

Curioso come Auto Retro abbia scoperto questo luogo delle meraviglie e della nostalgia, dopo aver visto Google Street View: dalle immagini si vedeva chiaramente che all'interno delle vetrine vi erano ancora delle auto parcheggiate, fra cui anche una Ford Fiesta, uscita ufficialmente di produzione a luglio scorso.

Secondo quanto emerso circa la storia di questo straordinario concessionario, che rappresenta un pezzo di storia cristallizzata, sembra che il proprietario dello showroom morì e la sua vedova decise di mantenere intatto il luogo, pulendo le auto e il negozio stesso, fino a che qualche anno fa si è trasferita in un altro paese.

Di fatto era un modo per continuare a mantenere in vita le memorie del compagno, come se fossero degli oggetti appartenenti allo stesso da conservare con cura, ed in effetti lo erano.

Dal filmato che abbiamo pubblicato (lo trovate qui sopra) si vede che il posto è pieno di polvere, così come le auto, ma si nota chiaramente come le vetture siano impeccabili, e girando la chiave si dovrebbero tranquillamente accendere, magari dopo aver pulito un po' il propulsore.

Da quanto si vede si notano almeno tre Ford Sierra, di cui una famigliare, quindi una Ford Fiesta S, una Ford Escort e persino una Ford Orion, che è una berlina via di mezzo fra la Escort e la Sierra. Un posto che non può che far venire i brividi e magari a qualcuno sarà anche scesa una lacrimuccia: buona visione.