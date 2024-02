Ford, un errore aver eliminato dai listini le city car: l'Ovale Blu ripensa alle 'piccole'

Nel 2018, sotto la guida dell'allora CEO Jim Hackett, Ford decise di interrompere la produzione di tutte le sue auto 'di piccolo calibro' in Nord America ad eccezione della Mustang e della Ford Focus Active. Questa mossa è stata criticata da alcuni come miope, ma ha contribuito a far salire il prezzo delle azioni della società.

Ultimamente, Ford è stata oggetto di attenzione per le sue decisioni strategiche nel campo dei veicoli più piccoli e dei veicoli elettrici. Tuttavia, oggi, il nuovo CEO Jim Farley si trova di fronte alla sfida di innovare nel settore elettrico. Farley ha dichiarato che il raggiungimento di obiettivi come la produzione di un veicolo elettrico piccolo, conveniente e redditizio "non è negoziabile". Farley ritiene che ci sia una domanda significativa per veicoli elettrici più piccoli ed economici e che sia necessario competere con le case automobilistiche cinesi che stanno entrando nel mercato statunitense.

Per far fronte a questa sfida, Farley ha annunciato che Ford sta lavorando su una nuova piattaforma EV a basso costo per produrre un crossover elettrico compatto ed economico. Tuttavia, competere in questo settore richiede una capacità strategica e produttiva che le case automobilistiche americane non hanno storicamente mai avuto, poiché i loro sforzi hanno sempre prevalso verso veicoli di dimensioni più grandi. Anche se, c'è da dire, Ford non se la sta vedendo bene nemmeno in questo segmento negli Stati Uniti, dal momento che la casa americana è stata costretta a dimezzare la produzione del Ford F-150 Lightning.

La decisione di Ford di abbandonare il segmento delle auto più piccole nel 2018 fu vista da alcuni come un riflesso delle pressioni degli azionisti a breve termine, ma ora l'azienda si trova ad affrontare la necessità di competere in un mercato dominato da veicoli elettrici più piccoli e convenienti, infatti sarebbe in programma un city car elettrica economica. Jim Farley è impegnato a guidare Ford attraverso questa transizione elettrica, ma il successo dipenderà dalla capacità dell'azienda di adattarsi a un nuovo panorama competitivo e di soddisfare le esigenze dei consumatori in evoluzione.