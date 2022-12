Ford svela un dettaglio del nuovo SUV elettrico: 9 EV entro il 2024 in Europa

Martin Sander, capo della divisione elettrificazione Model E di Ford, ha svelato (solo in parte) il primo veicolo elettrico della nota azienda americana che utilizzerà la piattaforma MEB di Volkswagen, verso cui è altissimo l'interesse di appassionati e addetti ai lavori.

Nello scatto pubblicato su Twitter si nota appunto Martin Sander alzare leggermente il telo su quella che sarà la prossima auto green del marchio Ford e che andrà a sostituire la Ford Fiesta nella linea di produzione dell'azienda di Colonia a partire dalla metà del 2023. Il nuovo veicolo elettrico è stato annunciato nel 2021 ma da allora è rimasto assolutamente top secret, appunto fino a queste ore, quando sono emersi i primi accenni circa la nuova creatura a marchio Ford.

“Non vedo l’ora che arrivi il 2023, quando toglieremo il velo al nostro primo veicolo elettrico proveniente da Colonia”, ha twittato Sander con tanto di foto in cui svela l'anteriore della misteriosa auto. Ha fatto senza dubbio di più il capo del marketing di Ford in Europa, Peter Zillig, che ha invece utilizzato il suo profilo LinkedIn per pubblicare un'immagine in anteprima della nuova auto, ovviamente oscurata e in penombra in modo da non lasciar trasparire troppi dettagli.

Nello scatto in questione si nota la silhouette completamente scura della prossima auto in arrivo in casa Ford, mentre i due fari a LED a forma di L appaiono illuminati per una foto davvero suggestiva. Due immagini che fanno chiaramente capire come il prossimo design delle auto Ford rappresenti una vera e propria rottura con quanto visto fino ad oggi, modelli che saranno influenzati dai fuoristrada Ford in vendita sul mercato USA.

Del resto non più tardi di un paio di giorni la stessa Ford ha annunciato un rebranding per il mercato europeo, con l'intenzione di vendere nel Vecchio Continente modelli tipicamente americani. A questo punto non ci resta che attendere la presentazione ufficiale della nuova auto elettrica, nel frattempo godetevi la splendida Ford GT MK IV, supercar da pista limited edition.