Ford, l'EcoBoost 1.0 da 167 CV un gioiello: stesso rapporto cilindrata/potenza dell'M3

Ford ha realizzato un motore che è davvero un portento, un piccolo propulsore ma dall'enorme potenza che probabilmente è passato un po' in sordina. Il riferimento è al tre cilindri EcoBoost montato sulla Ford Puma ST Powershift.

Come fatto notare dai colleghi di roadandtrack, si tratta di un propulsore che produce ben 167,7 cavalli per un motore da appena un litro, e facendo un rapporto cilindrata/cavalli risulta essere della stessa potenza del sei cilindri in linea montato sulla BMW M3 Competition.

In assoluto non è il propulsore più potente in circolazione in quanto quello montato dalla Toyota GR Corolla ha 300 cavalli per una media di 187,5 per litro (1,6 litri), ma in ogni caso il motore della Ford Fiesta ha il suo bel perchè.

Ford è alle prese con un rebranding europeo con l'obiettivo di puntare sempre di più su veicoli “americani” anche nel Vecchio Continente, e il lancio in Europa del Ford Bronco, e il conseguente addio di Fiesta e Focus ne sono una conferma.

Una scelta che fa un po' storcere il naso visto che il mercato automotive necessita, soprattutto in questa fase, di vetture piccole come la Fiesta, ma anche di Focus e della Puma, il cui EcoBoost probabilmente non è stato pubblicizzato a dovere.

L'azienda sta invece spingendo nella direzione opposta, su SUV e Pick-up, anche se comunque molto interessanti. In ogni caso, tornando al nostro piccolo motore Puma, le sue prestazioni non sono incredibilmente esagerate, visto che i 100 km/h vengono raggiunti in 7,4 secondi, ma stiamo comunque parlando di un 1.0 litri, tra l'altro è dotato anche di un sistema midl-hybrid che aggiunge dieci cavalli in più al tutto. Chissà che in un futuro non troppo lontano l'azienda dell'ovale blu non possa decidere di montare questo piccolo portento anche su altre vetture.