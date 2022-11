Ford E-Transit in arrivo per GLS Italy: avviati test consegne 'green' nel Belpaese

Gli investimenti Amazon per elettrificare furgoni e camion per le consegne in Europa trovano un seguito in Italia con il caso specifico di Ford e GLS Italy: gli autisti per GLS e partner potranno provare il primo veicolo commerciale 100% elettrico di Ford in vista del passaggio generale all’elettrico.

Il programma sulle consegne ‘green’ dell’Ovale Blu è stato avviato la scorsa estate, ma in questo periodo i test verranno diffusi maggiormente affinché nei prossimi sei mesi E-Transit diventi il modello di riferimento per le flotte di furgoni elettrici GLS. Nello specifico, si tratta del modello E-Transit Van 350 passo medio da 184 cavalli con batteria in posizione ribassata, volume di carico massimo di 15,1 metri cubi e autonomia di massimo 317 km.

Grazie ai software di gestione sarà possibile raccogliere dati in tempo reale e monitorare prestazioni ed efficienza del Ford E-Transit, per ridurre i tempi di fermo, aumentare la produttività e diminuire i consumi. Riccardo Magnani, Fleet & Remarketing, Manager di Ford Italia, ha dichiarato: “Il settore dell'e-commerce è aumentato in maniera esponenziale negli ultimi anni, così come, di conseguenza, anche il lavoro dei driver per le consegne che, col tempo, sono diventate più numerose e in perimetri sempre più circoscritti. Scegliere GLS Italy e i suoi partner come destinatari per questo programma ha l'obiettivo di dimostrare come aumentare la loro produttività nell'attività quotidiana e rendere più efficiente il lavoro degli autisti”.

L’obiettivo finale di Ford Italia è rendere carbon neutral i centri produttivi europei, coprendo il settore della logistica e della fornitura nella maniera più diffusa possibile entro il 2035.

Parlando sempre della casa di Detroit, le vendite di modelli elettrici Ford sono raddoppiate a ottobre.