Ford dirà addio alla Fiesta nel 2023: annuncio ufficiale con un emozionante video tributo

I precedenti report relativi all’imminente addio alla Ford Fiesta erano corretti: la casa automobilistica di Detroit ha confermato che la produzione della Fiesta verrà interrotta nel giugno 2023. Il saluto definitivo a una delle serie più longeve nella storia dell’azienda arriva assieme al teaser della nuova Puma completamente elettrica.

Dopo 47 anni di vendita con ben nove generazioni, la Fiesta abbandona gli stabilimenti di Colonia sia nella versione a tre porte che in quella a cinque porte: quest’ultima continuerà comunque a uscire dalla catena di montaggio fino all’estate del 2023, con tutti gli ordini già confermati che verranno elaborati.

La fine della Fiesta segna però anche un altro momento importante per Ford: lo stabilimento di Colonia passerà dalla produzione di veicoli con motori ICE al processo di sviluppo e produzione di modelli elettrici. A partire dal prossimo anno, infatti, Ford spingerà molto sull’elettrificazione per arrivare a 1,2 milioni di EV prodotti entro i prossimi sei anni proprio in tale stabilimento.

Per salutare la storica Fiesta, il cui debutto è avvenuto nel 1976, Ford ha pubblicato l’emozionante video che trovate allegato alla notizia, pensato per celebrare la storia dell’iconica berlina…e dare un indizio sul futuro. Negli ultimi secondi, infatti, si vede chiaramente una nuova vettura elettrica uscire dal garage, confermata già come nuova Puma 100% elettrica, una delle tre nuove autovetture puramente elettriche in arrivo in Europa entro il 2024.

È della giornata di ieri, invece, l’annuncio della fine dei modelli Galaxy ed S-Max.