Ford, crisi auto elettriche prosegue: produzione dell'F-150 Lightning tagliata al 50%

Dopo che vi abbiamo segnalato che Ford perderebbe 36.000 euro per ogni veicolo Ev venduto, la casa americana pare abbia intenzione di ridimensionare significativamente il programma di produzione previsto per il pick-up elettrico F-150 Lightning negli Stati Uniti.

La produzione è stata ridotta presso il Rouge Electric Vehicle Center di Ford, con l'azienda che ha incaricato i fornitori di prepararsi per un volume di sole 1.600 unità a settimana. Questa mossa arriva in un contesto più ampio di ritiro del settore legato agli investimenti nei veicoli elettrici, poiché le vendite hanno subito un rallentamento.

Ford aveva aggiunto un terzo turno all'impianto di produzione focalizzato sui veicoli elettrici a Dearborn, Michigan, l'anno scorso, con l'obiettivo di aumentare la produzione fino a 150.000 unità all'anno o 3.200 unità a settimana. Tuttavia, ora la produzione è stata adattata per rispondere alle richieste di mercato.

Nonostante la riduzione della produzione, l'F-150 Lightning ha avuto un aumento delle vendite, con 20.365 unità fino a novembre di quest'anno, rappresentando un aumento del 54% rispetto all'anno precedente. La decisione di ridimensionare la produzione non riguarda solo l'F-150 Lightning, poiché Ford ha anche ridotto parte della capacità di produzione legata al SUV elettrico Mustang Mach-E a novembre.

Ford ha anche annunciato un ritardo di circa 12 miliardi di dollari nelle spese pianificate per i veicoli elettrici, citando i costi sostenuti durante lo sciopero della UAW (United Auto Workers). Inoltre, i lavori su uno dei suoi impianti di batterie previsti per il Kentucky sono attualmente in fase di stallo. Altro elemento del periodo difficile della casa americana è testimoniata dal fatto che gli accordi tra Ford e LG per la costruzione di un impianto di produzione di batterie per veicoli elettrici in Turchia si sono arenati.