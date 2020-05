Ford crea guano di uccello, ma lo fa in nome della scienza

In questo momento, nonostante la Fase 2 in atto, molti di noi sono ancora costretti a casa per la maggior parte del tempo. Per coloro che non posseggono un garage questo non è certamente un toccasana per la propria vettura che, se lasciata in strada, sarà sicuramente bersagliata dalle secrezioni degli uccelli.

Parte di queste secrezioni è però composta da acido urico, una molecola davvero corrosiva in grado di intaccare la vernice delle nostre automobili. Per provare a risolvere la situazione Ford ha in mente di creare guano artificiale per intensivi test sulla vernice.

Il produttore spruzza questo materiale sintetico sui pannelli in fase di test, che Ford tratta ad alte temperature per provare a replicare l'uso che ne farebbe l'utente (con l'auto al sole). Questo serve a spingere a limite la protezione alla corrosione dei veicoli Ford, e al momento il guano artificiale è così realistico che la casa americana può accuratamente replicare la dieta di molti uccelli dell'Europa, andando a variare la molecola per escrementi con acidità differente.

Ma questo è soltanto uno dei vari test che vengono fatti sulla vernice. La compagnia infatti fa anche uso di spray all'acido fosforico mischiato con sapone detergente e polline sintetico lasciando queste sostanza sulla carrozzeria ad alta temperatura per valutarne gli effetti. Un altro potenzialmente dannoso agente è la resina degli alberi che, come sappiamo, quando cade dalle cime di questi ultimi può danneggiare in modo serio la superficie della nostra auto. Le temperature elevate servono poi a simulare l'espansione che questi agenti esterni avrebbero sotto la luce diretta del sole, che li porta ad abbracciare una superficie maggiore di carrozzeria. In seguito, quando i materiali si raffreddano, possono intaccare la verniciatura lasciando effetti permanenti.

