Ford costruirà la versione Sport del Bronco nella fabbrica di Spagna

Qualche giorno fa vi avevamo parlato di un misterioso SUV che Ford vorrebbe produrre, per il mercato europeo, in Spagna, precisamente a Valencia. Nuove informazioni portano direttamente ad una versione ridotta del rinomato Bronco in versione sport.

Anche se questo SUV potrebbe non essere destinato al mercato europeo (almeno all'inizio), condivide piattaforma, kit di produzione e motori con la Ford Kuga già prodotta nello stabilimento, rendendo l'adattamento delle linee di produzione relativamente semplice.

L'attuale Ford Bronco Sport è assemblato a Hermosillo, in Messico, ma l'espansione della produzione potrebbe essere un'opportunità per riallocare la produzione o introdurre una nuova versione anche nel vecchio continente, così da ridurre i costi e portare, ad un prezzo più accessibile, questo SUV anche in Europa. Considerando che il modello riceverà presto un aggiornamento, questa mossa avrebbe senso.

Attualmente, Ford Bronco Sport è venduto negli Stati Uniti con motori a benzina, è probabile dunque che, per rispettare le normative europee più rigide sulle emissioni, vengano offerte opzioni elettrificate simili a quelle della Ford Kuga, con una versione ibrida o ibrida Plug-In.

Per quanto i SUV siano tra i segmenti più richiesti in Europa (soprattutto crossover), Ford ha rivisto le sue strategie nei confronti delle city car, in particolare quelle elettriche. Il nuovo CEO di Ford, Jim Farley, ha dichiarato che raggiungere obiettivi come la produzione di un veicolo elettrico piccolo, conveniente e redditizio "non è negoziabile". Egli riconosce una domanda significativa per veicoli elettrici più piccoli ed economici e la necessità di competere con le case automobilistiche cinesi che stanno entrando nel mercato statunitense e Europeo.

Per affrontare questa sfida, Farley ha annunciato che Ford sta sviluppando una nuova piattaforma EV a basso costo per produrre un crossover elettrico compatto ed economico. Tuttavia, competere in questo settore richiede una capacità strategica e produttiva che le case automobilistiche americane non hanno tradizionalmente avuto, poiché i loro sforzi si sono concentrati principalmente su veicoli di dimensioni più grandi. La partita dunque è appena iniziata, e Ford non ha intenzione di tirarsi indietro.

Su MOTOPOWER MP00205A 12V 800mA Completamente Automatico Caricabatt è uno dei più venduti di oggi.