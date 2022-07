Ford costretta a fermare gli ordini dei modelli Focus e Fiesta in Europa

Ford Fiesta e Focus sono due modelli che hanno fatto la fortuna del marchio dell’ovale blu in Europa, ma a quanto pare le richieste cominciano ad essere troppe e la casa deve correre ai ripari. Come sappiamo la produzione della Ford Focus terminerà nel 2025, ma a quanto ci saranno limitazioni negli ordini dei due modelli Ford fin da subito.

Ford ha infatti annunciato lo stop agli ordini dei modelli Fiesta e Focus, e offrirà soltanto modelli preconfigurati. Il motivo dietro a tale scelta è semplice: gli ordini da evadere sono troppi e alcune richieste in particolare stanno diventando difficili da realizzare per i già noti problemi di approvvigionamento di alcuni componenti.

Un portavoce di Ford avrebbe riportato ad Automobilwoche che alcuni modelli hanno un tempo di consegna stimato di 12 mesi, e ha aggiunto “Abbiamo chiuso la disponibilità ad accettare ordini liberi per i modelli Focus e Fiesta ai nostri concessionari qualche tempo fa, tuttavia, stiamo offrendo veicoli alle concessionarie sotto forma di auto preconfigurate in base alle richieste più comuni da parte dei clienti”.

Lo scorso giugno Ford aveva già comunicato una riduzione significativa della produzione nell’impianto di Saarlouis, in Germania, a causa dei problemi di approvvigionamento, ma a quanto pare la situazione non sta migliorando. Nel 2022 la casa aveva preventivato la produzione di 195.000 unità della Focus, ma saranno soltanto 117.000, mentre per il 2023 avevano stimato 143.000 esemplari, ma a questo punto è difficile pensare che riescano ad mantenere le aspettative.