Ford è convinta: 'Senza la Mustang Mach-E, ora la versione a combustibile non esisterebbe'

La nostra lunga vacanza con la Ford Mustang Mach-E GT ci ha permesso di scoprire la bellezza - e i problemi - delle zero emissioni nella loro interezza, ma c’è di più dietro le quinte che noi non sappiamo: se la ultima Mustang con motore a combustione esiste è grazie alla versione elettrica, parola di Ford.

Ai microfoni di CNBC, infatti, il CEO di Ford Jim Farley ha rilasciato delle dichiarazioni molto interessanti riguardo il presente e futuro del pony dell’Ovale Blu: “La Mustang Mach-E, in un certo senso, ha permesso a questa macchina di esistere”, ha affermato, precisando che la variante elettrica è il grande motivo per cui Ford è riuscita a continuare a produrre un modello a benzina – a tale proposito, vi rimandiamo alla ufficializzazione della Ford Mustang 2024.

Sin dal 2020 la Mustang Mach-E ha venduto molto bene, e tale quota di denaro è stata poi utilizzata ovviamente per lo sviluppo finale della Mustang 2024. L’esistenza di due varianti con propulsori differenti pone Ford in vantaggio rispetto a concorrenti come Dodge e Chevrolet, che starebbero invece puntando tutte le loro fiches sull’elettrificazione per la prossima generazione.

La speranza del marchio, ovviamente, è che il crossover e la muscle car munita del suo Coyote V8 da 5,0 litri guidino il pony verso una bella prateria sinonimo di successo.

Tra l’altro, sapevate che la Ford Mustang 2024 ha più di sei varianti da corsa?