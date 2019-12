Così Ford conquista nuovi clienti grazie al Mustang Mach-E

Altro che flop o profanazione, Ford ci ha visto giusto con il suo SUV elettrico Mustang Mach-E. Nonostante la controversia, il SUV piace e si sta rivelando un'arma micidiale per conquistare nuovi clienti. Ecco cosa rivelano i dati interni.

Il Ford Mustang Mach-E sta piacendo, molto, e soprattutto a chi oggi non possiede un'auto Ford. Musica per gli orecchi della dirigenza Ford, significa che l'azienda è riuscita a trovare la formula giusta per sedurre chi fino ad oggi ha guardato sempre ad altri brand.

Tanto per iniziare, i preordini vanno bene. La versione First Edition della Mustang elettrica è già andata sold-out. Ma chi sono i clienti che hanno fatto il preordine? Automobilisti che oggi possiedono macchine di altre case produttrici. Lo rivela Detroit News: 2 preordini su 3 arrivano da chi oggi non possiede auto Ford. Molti di loro sono alla loro prima auto elettrica, anche questo un buon segnale: le caratteristiche, il prezzo e— ebbene sì— anche il brand Mustang, hanno spinto molti clienti a fare quel grande passo che altre aziende blasonate non erano riuscite a convincerli a fare.

Il video di presentazione ufficiale della Mustang Mach-E è già stato guardato 6.5 milioni di volte. Ford avrà anche pestato il piede ai puristi del brand Mustang, ma fino ad oggi i numeri sono ampiamente dalla sua.