Ford conferma: produzione Focus terminerà nel 2025, è un saluto definitivo?

Dopo l’addio alla Ford Fiesta a tre porte per il mercato europeo, atteso per fine 2022 e causato dai numerosi problemi nella catena di approvvigionamento, l’ovale blu conferma il futuro addio della Ford Focus fissato al 2025: il modello compatto, vittima delle stesse problematiche.

Ai microfoni di Automotive News Europe, infatti, il capo di Ford Europa Stuart Rowley ha confermato che la Mk4 rinnovata è l’ultima variante della Focus in arrivo sul mercato - secondo i piani attuali - in quanto il futuro dello stabilimento di Saarlouis in Germania è estremamente incerto: “Stiamo cercando altre opportunità alternative per la produzione di veicoli a Saarlouis, inclusa [la vendita ad] altri produttori. Non abbiamo nel nostro ciclo di pianificazione un modello aggiuntivo che vada a Saarlouis”.

L’ultima Ford Focus svelata nell’ottobre 2021 è stata duramente colpita da pandemia e conflitto russo-ucraino dato che il sistema di infotainment SYNC4 è realizzato proprio nel paese giallo-blu: gli enormi ritardi nella produzione stanno portando i tempi di attesa addirittura a 12 mesi e il successo dei crossover sta convincendo Ford a ridurre la produzione dopo il 29 agosto, fino addirittura a terminarla nei prossimi anni nel caso specifico dello stabilimento di Saarlouis.

Rowley ha ammesso che ci saranno tagli di posti di lavoro importanti in tale impianto, il quale verrà rinnovato poi per la produzione di veicoli elettrici: “La realtà del settore è che la produzione di veicoli elettrici richiederà meno persone”, ha dichiarato.