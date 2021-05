Ford come Tesla: sulla Mustang Mach-E arrivano i giochi assieme ad Amazon Alexa

Tesla ha cambiato molti aspetti nel mondo automotive, con le ultime Model S e Model X 2021 ha portato l’infotainment di bordo a un livello ancora superiore, fornendo un hardware capace di far girare giochi Ps5... Ora anche Ford in qualche modo si allinea.

L’ovale blu sta per aggiornare aggiornare il software delle sue nuove Mustang Mach-E (la prima Ford a far girare il nuovo sistema Ford SYNC 4) e del suo pick-up F150. Il produttore americano sta sfruttando gli update over-the-air (altra novità introdotta anni fa da Tesla) per portare i videogiochi a bordo delle sue vetture, con tanto di integrazione con Amazon Alexa.

Certo Elon Musk e soci si sono spinti parecchio “in là”, promettendo titoli del calibro di The Witcher 3 e Cyberpunk 2077, giochi pesantissimi che hanno bisogno di un PC di nuova generazione, di una Ps5 o di una Xbox Series X per funzionare a dovere. Ford porterà ai suoi utenti qualcosa di più semplice, nello statement ufficiale si è parlando di “simple gaming”, oltre a un’app di disegno chiamata Sketch.

Non sappiamo dunque quali tipi di giochi arriveranno sul tablet centrale di Mach-E e F150, non dobbiamo comunque aspettarci titoli AAA da console. Inoltre il tablet delle Ford in questione è posizionato in verticale, dunque è probabile che arrivi qualche software pensato ad hoc oppure preso in prestito dal mondo degli smartphone.