Ford come Tesla: in arrivo una Mustang Mach-E con batterie LFP e prezzo più accessibile

Per tenere a bada i costi, negli ultimi anni Tesla ha puntato su batterie LFP per le sue auto Standard Range. Il produttore californiano però non sarà più “da solo”: anche Ford sta investendo in queste particolari batterie ferro-litio-fosfato.

Dei pregi e difetti delle batterie LFP abbiamo parlato nell’articolo Conviene acquistare una Tesla RWD con batterie LFP?, dunque non ci ripeteremo in questa sede. Vogliamo invece focalizzarci su una nuova conferenza stampa tenuta da Ford negli Stati Uniti: l’ovale blu ha intenzione di aprire una nuova fabbrica in Michigan dedicata proprio alla costruzione di batterie LFP in collaborazione con CATL, uno dei maggiori produttori di batterie per auto al mondo, nonché fornitore anche di Tesla. Un affare da 3,5 miliardi di dollari, utili alla costruzione dell’impianto.

Nei mesi passati abbiamo appreso di una nuova partnership siglata da Ford e la coreana SD Innovation per la costruzione di batterie negli Stati Uniti, questo nuovo accordo con CATL però rende i giochi ancora più interessanti e pone l’ovale blu come uno dei principali concorrenti di Tesla sul fronte tecnologico. Con le batterie LFP inoltre il brand americano sarà in grado di contenere i costi e dunque abbassare i listini, ma quali veicoli monteranno batterie LFP come le Tesla Standard Range? Noi siamo pronti a scommettere che vedremo queste particolari celle sulla nuova Puma elettrica attualmente in sviluppo, nel frattempo Ford ha già confermato che introdurrà sul mercato anche Mustang Mach-E e F-150 Lightning con batterie LFP (ancora non viene venduto in Europa, abbiamo comunque visto l’imponente Ford F-150 Lightning a Torino), dunque magari con autonomia ridotta e prezzi più abbordabili - a tutto vantaggio di noi consumatori.