Ford chiede aiuto a tutti i videogiocatori per il design del bolide virtuale definitivo

Per Ford la sua prima auto da corsa virtuale non dovrà basarsi su modelli realmente esistenti, ma in concetto è quello di dare completo sfogo all'immaginazione per portare alla luce un progetto estremamente accattivante. E per questo la casa americana chiede aiuto anche ai videogiocatori.

Il progetto è stato soprannominato "Team Fordzilla P1", e il bolide che ne uscirà sarà influenzato non soltanto dal Ford of Europe Design Team, ma anche dai capitani dei cinque team eSports Fordzilla, che rappresentano Francia, Germania, Regno Unito, Spagna e anche l'Italia.

"Giungere con un'auto da corsa senza alcun limite creativo per il mondo virtuale può accadere soltanto togliendosi i guanti e lasciando che il team di design dia libero sfogo all'immaginazione. L'esperienza dei videogiocatori è cruciale per assicurarsi che questa sarà la macchina più bella ai nastri di partenza." Queste le parole di Amko Leenarts, direttore del design per Ford of Europe.

Come attuare però tutto ciò? Semplice, per raggiungere la più vasta comunità possibile di videogiocatori, i designer del Team Fordzilla P1 verranno consultati per ogni scelta chiave di design, e al contempo posteranno su Twitter una serie di sondaggi, ai quali tutti potranno prender parte. Ogni sondaggio riguarderà una componente chiave, dal motore all'abitacolo, e tutti i videogiocatori dovranno dire la loro.

"Tutti amiamo correre con le nostre auto da sogno, ma alla fine parliamo di ricreazioni accurate di veicoli che già esistono nel mondo reale", questa è l'affermazione di Leah Alexandra, capitano del team UK Fordzilla:"Sarà un'esperienza da brividi mettersi al volante della #TeamFordzillaP1 per la prima volta, sapendo non soltanto che noi tutti abbiamo dato un contributo alla sua creazione, ma anche che nessun altro l'ha mai guidata prima."

