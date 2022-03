Ford cambia il circuito di Monza su Assetto Corsa per la parità di genere: ecco il W Track

Oggi 8 marzo è una giornata importante, che serve oggi ancor più di ieri a promuovere la parità di genere in ogni settore. Ford ha deciso quest'anno di parlare di parità negli eSport e nel mondo del racing organizzando l'evento The W Track.

Un evento organizzato in partnership con l'Autodromo Nazionale di Monza e Assetto Corsa, il celebre titolo di corse simulativo. Ford Italia ha realizzato poi uno speciale tracciato inserendo delle curve che costituiscono la parola Woman, per dimostrare quanto sia più difficile e complesso il percorso che una donna deve compiere per raggiungere solitamente i suoi obiettivi. È proprio questo il The W Track, un tracciato realizzato in collaborazione con Kunos Simulazioni orientato alla gender-equality nel settore del sim-racing in occasione della Giornata Internazionale della Donna, e basato sulle celebri curve di Monza (proprio grazie a questo evento abbiamo inoltre potuto fare un nostro hot lap a Monza con la Ford Mustang Mach-E).

Ma che ruolo ricoprono le donne nel mondo del sim-racing? La loro presenza è sicuramente in crescita, come ha dimostrato inoltre la presenza di Kurolily all'evento, tuttavia se si considerano le competizioni professionali la presenza maschile è ancora preponderante, con un'età compresa fra 21 e 34 anni.

Alessandra Zinno, Direttore Generale di Autodromo Nazionale Monza, ha dichiarato: "La partnership con Ford e Assetto Corsa nasce dalla sintonia e dall'unità di vedute tra i tre brand su questi temi. Associare il nome di due aziende che hanno il loro core business in ambito automotive a un progetto di rilevanza sociale, non prettamente ancorato a dinamiche di pista, può diventare un punto di partenza per lo sviluppo futuro di altre proposte condivise".

Valerio Piersanti, Vice President Licensing and Partnerships Kunos Simulazioni, ha detto: "Abbiamo accolto con entusiasmo la proposta di Ford di lavorare su questo progetto, e grazie alla versatilità di Assetto Corsa abbiamo potuto dare vita a questa modifica virtuale dell'Autodromo di Monza. La nostra community di Sim Racer sa apprezzare il talento e la passione indipendentemente dal genere, e perciò crediamo che il mondo degli eSports possa rappresentare un modo coinvolgente per abbattere barriere per il mondo femminile che non hanno ragione d'esistere".



