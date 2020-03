Questo Ford Bronco vintage è completamente elettrico, ma costa 185.000$

Zero Labs Automotive ha creato un Bronco Vintage completamente elettrico. O meglio, ha preso un Bronco del secolo scorso, lo ha completamente smontato e ricostruito aggiungendovi oltre 1.000 componenti completamente nuovi, e ha creato un EV nuovo di zecca. Bellissimo, peccato che costi 185.000$ (di minimo).

I modelli in vendita sono due. Zero Labs Automotive non solo propone una versione del Bronco elettrico con la carrozzeria originale in metallo, ma ha deciso di crearne anche una versione con telaio completamente in fibra di carbonio.

L'ultima versione, potendo contare su performance e peso ottimizzati, vede significativamente aumentata la sua autonomia.

Si può poi optare per un sistema dual-motor, in quel caso il Bronco EV eroga l'equivalente di 600CV.

Con un pacco batterie da 70 kWh, l'EV dispone di un'autonomia complessiva di 305 Km con una singola ricarica — che è possibile anche con le colonnine 3 DC. Zero Labs Automotive non ha condiviso i tempi di ricarica.

Ovviamente parliamo di un veicolo estremamente esclusivo, e l'azienda californiana spera di venderne 30 unità.

Nel frattempo, si parla del ritorno del Ford Bronco: sarà ovviamente a motore termico, e arriverà sia in versione 4 porte che 2 porte. Proprio ieri alcune foto hanno svelato il design definitivo del Bronco Sport.