Questo Ford Bronco sarebbe il veicolo definitivo per la neve, ma è solo un render

Il Ford Bronco è un fuoristrada che non arriva nel nostro paese, a meno che non ci si affidi ad un importatore specializzato, ma nel resto del mondo sta riscuotendo un gran successo, grazie al suo rapporto qualità-prezzo e al design riuscito. E questa popolarità alimenta anche i fan più creativi, che danno vita a creazioni niente male.

Dopo aver visto un ipotetico Ford Bronco Van, con un corpo vettura ispirato ai famosi van della serie T di Volkswagen, adesso vi proponiamo un render 3D di un Bronco pronto per una spedizione artica, o antartica.

Abimelec Design ha modellato il suo Bronco in maniera tale da non farlo sfigurare al cospetto dei mezzi artici per eccellenza, come quelli realizzati da Arctic Trucks, azienda specializzata sull’allestimento di Toyota Hilux e Land Cruiser a prova di ghiacci. E proprio per questo il primo elemento che salta all’occhio è il nuovo set di ruote simili a quelle utilizzate sui mezzi sopra citati, che sfruttano un cerchio da 17 pollici che calza enormi pneumatici che misurano 475/70 per un diametro ruota totale di 44 pollici.

Le ruote enormi richiedono molto spazio in più, per questo il Bronco standard è stato privato dei passaruota originali in materiale plastico, e al loro posto rimane la carrozzeria modificata e visibilmente allargata, con un look più scatolato e muscoloso, il tutto verniciato con un’elegante ma spartana tinta blu acciaio. L’impatto visivo è di primordine ma in questa configurazione il fuoristrada dell’ovale blu diventa veramente enorme, ancor più del nuovo Ford Bronco Raptor, che è più largo di 25 cm rispetto a quello standard.