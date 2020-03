Ford Bronco Sport: il SUV sarà esattamente così, svelato in ogni dettaglio

Arriva la foto definitiva del Ford Bronco Sport a 4 porte: nessun camuffamento, e il veicolo è inquadrato per intero questa volta. La nuova generazione dell'amato fuoristrada americano svelata in ogni dettaglio.

Come è normale che sia quando si parla di auto aspettate con trepidazione dagli appassionati, i mesi precedenti sono stati un continuo tira e molla di render non ufficiali, foto spia e leak. La settimana scorsa un utente del forum Bronco6g aveva caricato due foto del Bronco: niente camuffamenti, ma si vedeva soltanto parte della coda.

In molti avevano pensato che questo sarebbe stato il massimo che avremmo visto in attesa della presentazione ufficiale —a cui ormai non manca molto—, si sbagliavano: oggi la stampa specializzata ha pubblicato alcune nuove foto del Ford Bronco Sport, sempre senza camuffamenti, ma questa volta inquadrato per intero.

Troviamo il Bronco Sport, come sarà chiamato il modello a 4 porte, ritratto da lato e poi successivamente di fronte, con tanto di cofano alzato. Un'altra foto ci mostra invece la coda del veicolo nel dettaglio.

All'appello manca soltanto una foto degli interni, anche se un ulteriore foto spia di pochi giorni fa ci aveva dato un'idea abbastanza chiara di come sarà l'abitacolo del veicolo.

La presentazione del Ford Bronco Sport è attesa per marzo/aprile. Ricordiamo che verrà presentata anche una versione più piccola del fuoristrada, chiamato informalmente Baby Bronco: il modello a due porte dovrebbe venire presentato in un evento distinto e più avanti nel corso del 2020.