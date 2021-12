Ford Bronco Sport adotta clip per cablaggi fatte con plastica recuperata dagli oceani

Ford ha dichiarato di essere la prima casa costruttrice ad aver realizzato un componente composto interamente da plastica riciclata dagli oceani, e sarà montato sul Bronco Sport. Si tratta delle clip per cablaggi, che vengono adottate sui lati della seconda fila di sedili e sui cavi guida che alimentano gli airbag a tendina laterali.

La clip offre la stessa resistenza e durabilità della controparte non riciclata, ma permette di risparmiare il 10% sui costi di produzione e richiede meno energia per la sua fabbricazione. Si tratta di un componente minuto, ma per Ford si tratta di un piccolo passo verso un utilizzo massiccio di questo tipo di risorsa ad esempio per i supporti della trasmissione, per il battitacco delle portiere o per schermare i cavi.

"È un forte esempio di economia circolare e, sebbene queste clip siano piccole, sono un primo passo importante nelle nostre esplorazioni volte ad utilizzare plastica oceanica riciclata nella creazione di ulteriori componenti in futuro", ha affermato Jim Buczkowski, vicepresidente della ricerca.

La plastica riciclata utilizzata per la costruzione di queste clip deriva dagli scarti delle reti da pesca recuperate dall’Oceano Indiano e dal Mar Arabico. Una volta raccolta viene ordinata per tipologia, lavata in acqua dolce, asciugata e successivamente estrusa in piccoli pellet, che vengono poi stampati a iniezione da HellermannTyton, il fornitore scelto da Ford per la creazione delle clip.

"In qualità di leader globale nell'innovazione della gestione dei cavi, HellermannTyton si impegna a trovare modi eco-compatibili per aprire la strada ad un futuro più sostenibile", ha affermato Anisia Peterman, product manager automobilistico di HellermannTyton. "Sviluppi come questo non sono facili, quindi siamo orgogliosi di collaborare con Ford a supporto di una soluzione di prodotto unica che contribuisce a rendere gli oceani più puliti".

Tante case automobilistiche stanno cercando di abbracciare la causa ambientale, e Volvo è sicuramente uno dei brand più attivi in questo settore. Di recente la casa svedese ha presentato il primo veicolo a mondo realizzato con acciaio fossil-free, mentre per il settore automobilistico, Volvo ha intenzione di passare ad una produzione intramente circolare entro il 2040.