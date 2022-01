Questo Ford Bronco speciale è stato venduto su eBay con un sovrapprezzo di 30 mila dollari

Il Ford Bronco è stato uno dei veicoli più attesi e chiacchierati dello scorso anno, grazie ad un look ben riuscito che coniuga alla perfezione un look moderno con uno spiccato gusto retro, e in un certo senso anche attento all’ambiente, dato che il Bronco Sport utilizza alcuni componenti progettati con plastica recuperata dagli oceani.

Ebbene, l’esemplare che vedete nella galleria qui sotto incarna ancor meglio questa unione tra presente e passato, con alcuni accorgimenti estetici che hanno permesso di venderlo ad una cifra ben superiore a quando richiesto per il modello standard. Questo modello è stato venduto su eBay con un’offerta di 30,000 dollari superiore al prezzo di listino, grazie alla sua tinta Lightning Blue esclusiva dell’edizione First Edition, con l’aggiunta di uno specifico wrap in tinta bianca che dona un look classico e raffinato al SUV dell’ovale blu.

Il bianco fa capolino sulle fiancate ed è interrotto da una striscia orizzontale in tinta carrozzeria sulla parte bassa della portiera. Un look niente male, amplificato dalla presenza di un nuovo set di cerchi cromati dal disegno più classico. Inoltre subito dietro al passaruota anteriore compare un’etichetta ‘Bronco’ in stile retro, che sostituisce il badge ‘First Edition’, che è ancora presente e nascosto sotto al wrap.

Il motore non ha subito modifiche e rimane il 2.7 litri V6 turbo capace di 335 CV e 563 Nm di coppia, che muovono le quattro ruote motrici attraverso una trasmissione automatica a 10 rapporti. Il prezzo è particolarmente elevato anche perché questo modello, che dovrebbe essere il 695esimo tra i modelli First Edition a due porte, ha percorso soltanto 108 km e dispone del tetto convertibile.

Lo scorso 30 dicembre è stato quindi venduto per un prezzo di 87.490 dollari, ossia 31.075 dollari in più rispetto al prezzo base di 56.915 dollari richiesti per il modello nuovo. E pensate che il modello base costa soltanto 28.500 dollari (circa 25.000 euro al cambio attuale), ma in Italia non è ancora arrivato in forma ufficiale. Nel nostro paese viene però importato da una concessionaria di Rovigo che offre il Ford Bronco con un costo di 40 mila euro superiore agli USA.

Rimanendo in tema, gustatevi una sfida di tiro alla fune tra il Ford Bronco e la Land Rover Defender, due dei SUV più richiesti del momento.