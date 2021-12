Ford Bronco sfida Land Rover Defender al tiro alla fune: chi avrà la meglio?

A qualche mese dal lancio in Italia del nuovo Ford Bronco, si inizia già a osservare il modello 2022 in qualche simpatica sfida con altri SUV fuoristrada. Un esempio è il recente scontro tra Ford Bronco e Land Rover Defender 2022 al tiro alla fune, il “modo più semplice” per determinare un vincitore tra i due.

Grazie allo Youtuber Sam CarLegion possiamo osservare i due fantastici veicoli all’opera: da una parte c’è il Land Rover Defender 110 P400 dalla potenza superiore, data l’alimentazione da un motore V6 da 3 litri con potenza pari a 395 cavalli e 550 Newton-metri di coppia. Dall’altra, invece, troviamo il Ford Bronco edizione Badlands con pack Sasquatch: ciò significa che al motore V6 biturbo da 2,7 litri, per 330 cavalli, 562 Nm di coppia e con trazione integrale, si aggiungono pneumatici da 35 pollici con focus sull’aderenza fuoristrada.

La potenza e il peso del Land Rover Defender in questione, quindi, potrebbero fare pensare che si tratterà del SUV vincitore della sfida; tuttavia, l’aderenza delle gomme del Ford Bronco è stato il vero fattore determinante di questo tug of war. Difatti, il SUV del produttore di Detroit si è aggiudicato ogni singola gara tra i due delle quattro riprese in video. Il nostro consiglio resta, ovviamente, quello di goderselo da cima a fondo per apprezzare entrambi i veicoli.

A proposito dei Land Rover, circa 10 giorni fa abbiamo visto un Land Rover Defender all’asta con soli 700 km percorsi ma un frontale seriamente danneggiato.