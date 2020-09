Il Ford Bronco Sasquatch monterà un cambio manuale a 7 marce

Moltissimi appassionati di fuoristrada, e in particolare del nuovo Ford Bronco, hanno più volte richiesto l'implementazione di un cambio manuale a 7 rapporti. Purtroppo per loro la compagnia statunitense non aveva previsto altro che una unità automatica a 10 rapporti, ma le cose sono appena cambiate.

"La community intorno al Bronco ha parlato, e noi abbiamo ascoltato. Il nostro team ha agito in fretta per aggiungere al Sasquatch una trasmissione manuale, e ciò è un altro esempio rivelatore circa il nostro focus nel dare ai clienti i migliori veicoli e accessori fuoristrada che possiamo produrre." Queste sono state le parole pronunciate di recente da Mark Grueber, consumer marketing manager del Ford Bronco.

Ovviamente la decisione del team non avrà effetti immediati, e bisognerà quindi attendere fino alla fine del 2021 per vedere effettivamente commercializzato il Bronco Sasquatch col cambio manuale. A ogni modo possiederà tutti gli optional e gli accessori previsti per gli altri modelli, con tanto di pneumatici Goodyear da 35 pollici e cerci da 17 pollici compatibili con chiusura beadlock. Non mancheranno nemmeno i differenziali a bloccaggio elettronico Dana anteriori e posteriori, molle Bilstein, e tutto il resto: l'offerta è ricchissima.

Oltretutto gli acquirenti potranno personalizzare il proprio Bronco Sasquatch partendo dagli allestimenti Base, Big Bend, Black Diamond, Outer Banks e Badlands, ma non conosciamo ancora i prezzi e le variazioni per il mercato statunitense. L'unica, enorme, nota negativa riguarda la disponibilità del veicolo sul suolo Europeo: rassegnamoci, non arriverà.



