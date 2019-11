Il Ford Bronco R Concept Baja ci svela alcuni dettagli del futuro modello di serie

Questa mattina, nella suggestiva cornice del deserto del Nevada, Ford ha presentato il suo Bronco R Concept Baja, un prototipo di fuoristrada da corsa. La cosa interessante è che forse questo veicolo ci svela anche qualcosa sul Ford Bronco che sarà messo in commercio a partire dal 2021.

Il Ford Bronco R è stato realizzato in occasione dei 50 anni dalla vittoria della Baja 1000 ad opera del leggendario pilota Rod Hall, correva l'anno 1969. Il Bronco R si basa sul pianale T6, lo stesso su cui poggerà anche il Bronco attualmente in progettazione per il grande pubblico.

Il Ford Bornco R Concept Baja gareggerà alla Baja Peninsula, una competizione che dal via al traguardo prevede un tragitto impervio di ben 1.600Km.

Il Bronco R è stato realizzato dallo stesso team di designer incaricato di progettare il Bronco 2021. Sebbene l'accoppiata sospensioni Fox e pneumatici BF Goodrich da 37 siano, per ovvi motivi, un'esclusiva di questo modello da corsa, sappiamo che alcuni elementi del retro, e il V6 EcoBoost biturbo saranno invece presenti anche nel modello di serie. Non fatevi nemmeno ingannare delle dimensioni esagerate di questo prototipo da gara: il Ford Bronco R nasconde con cura le linee e il carisma che troveremo nel Bronco in vendita tra il 2020 e il 2021.

Peraltro l'aspettativa è quella di vedere una presentazione del nuovo Ford Bronco (di cui trovate maggiori indiscrezioni qua) già verso la fine di questo mese. Incrociamo le dita.