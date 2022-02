Il Ford Bronco è pronta per i guadi più profondi con la versione Everglades

Il Ford Bronco sta diventando una vera e propria icona negli Stati Uniti, e lo dimostra l’enorme richiesta da parte degli acquirenti, che devono fare la fila per portarne a casa un esemplare. A pochi giorni dalla presentazione del Bronco Raptor, Ford propone la versione Everglades dotata di alcuni accorgimenti per l’offroad più estremo.

Il Raptor è votato alla potenza e all’offroad veloce, invece l’Everglades è destinato a coloro che praticano il fuoristrada in condizioni più particolari, magari in zone che necessitano di un veicolo in grado di attraversare più guadi del previsto, proprio come nelle paludi che caratterizzano le Everglades, in Florida.

Questa versione verrà presentata al pubblico in occasione del Salone di Chicago, e rispetto al Bronco standard mette subito in mostra alcuni dettagli che faranno la gioia dei fuoristradisti più estremi. Sul frontale spicca un nuovo paraurti rinforzato che ospita un argano Zeon 10-S Warn, che dispone di un cavo d’acciao lungo 30 metri e capace di resistere al carico di 4,5 tonnellate, invece portando gli occhi più in alto si nota uno snorkel di serie che permette di far prendere aria al motore con più facilità, oltre ad aumentare la capacità di guado del veicolo.

Questo dettaglio, assieme ad una nuova disposizione di alcuni componenti chiave nascosti sotto alla carrozzeria, permettono al Bronco Everglades di attraversare guadi fino a 92 cm. Un'altra chicca è il rollbar montato sul tetto, che serve anche come portapacchi. Inoltre la presenza scenica del mezzo è amplificata dai paraurti allargati del pacchetto Sasquatch, che lasciano maggiore spazio per accogliere le ruote da 35 pollici specifiche da offroad griffate Goodyear, montate su cerchi da 17 pollici in tinta Carbonized Gray. Infine, le fiancate laterali sono impreziosite da nuove grafiche dedicate all’allestimento in questione.

Gli interni della Bronco Everglades sono arricchiti con rivestimenti in vinile con cuciture in tinta Urban Green, mentre il sistema di infotainment si affida ad uno schermo da 12 pollici con sistema Ford Sync 4. Dall’abitacolo si possono anche regolare le varie modalità di guida del sistema G.O.A.T., che permette di modificare il comportamento dell’auto. Sotto al cofano invece, troviamo ancora una volta il 4 cilindri da 2.3 litri EcoBoost da 304 CV e 441 Nm di coppia accoppiato ad un cambio automatico a 10 rapporti.

La versione Everglades è sarà disponibile soltanto per il Bronco a 4 porte, e in questo allestimento si possono scegliere nuove tinte dedicate, come l’Eruption Green, l’Area 51, lo Shadow Black e il Cactus Gray. Chiaramente il Ford Bronco Everglades è destinato agli Stati Uniti, e il suo prezzo di listino partirà da 53.000 dollari (circa 46.000 euro al cambio attuale). Per comprare un Ford Bronco nel nostro paese bisogna affidarsi agli importatori, ma il prezzo d’acquisto sale vertiginosamente.