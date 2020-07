Ford Bronco: ecco le prime foto comparative del veicolo

Finalmente, dopo una lunga ed estenuante attesa, gli appassionati del Ford Bronco hanno potuto ammirare coi propri occhi il nuovo modello. Alcuni giorni fa il veicolo è stato infatti presentato al mondo in via ufficiale, ma adesso possiamo già godere delle prime immagini a ritrarre alcuni prototipi senza camuffamenti di sorta.

Interessanti gli scatti che mostrano un Bronco 2021 senza particolari optional, mentre giace di fianco a un Bronco Badlands con Sasquatch Package e ad una Jeep Wrangler a due porte. Le dimensioni e la presenza fisica del mezzo, in entrambe le versioni, si fanno notare.

Le foto sono tratte da Bronco6G, e per nostra fortuna risultano essere numerose, chiare e scattate da ogni angolazione. Il Bronco con Sasquatch Package è verniciato in una tonolità molto chiara, e include optional come i cerchi neri e gli enormi pneumatici da 35 pollici. Inoltre vanta di una griglia anteriore nera e di barre portapacchi.

Di fianco a lui si presenta il Bronco "economico" senza pacchetto Sasquatch e ulteriori aggiunte, e non pare essere né più piccolo né più leggero dell'esemplare alla sua destra, ma ovviamente salta subito all'occhio l'assenza dei giganteschi pneumatici fuoristrada, e di conseguenza il look generale è meno "selvaggio".

Riguardo la presenza del Wrangler parcheggiato lì per comparativa, possiamo dire che a livello dimensionale ci appare più piccolo e leggermente più corto, e subisce di sicuro la mancanza di optional "rugged" presentando un'estetica più docile. Se ci fossimo trovati di fronte a un Wrangler Rubicon a quattro porte e di colore chiaro, l'esito sarebbe stato certamente differente.

A ogni modo lasciamo a voi il giudizio definitivo, che potete esprimere una volta data un'occhiata alla galleria di immagini in calce. Nel frattempo però vi rimandiamo al modellino di Ford Bronco 2021 già assemblato coi mattoncini LEGO: l'idea è di un ingegnere interno a Ford. In chiusura invece citiamo il prossimo progetto dell'ovale blu, che potrebbe incarnarsi nel Ford Maverick presumibilmente in arrivo nel 2021.