Il Ford Bronco sarà presentato a luglio, è ufficiale

Doveva essere presentato durante la primavera, ma il coronavirus si è messo di mezzo e ha rovinato tutto. Il Ford Bronco sarà finalmente mostrato a luglio, potrebbe vendere molto bene e diventare una delle auto di punta di Ford per la prossima stagione.

A prescindere, il ritorno di un veicolo così iconico per la storia dell'automotive americano è atteso con grandissimo interesse dagli appassionati. Ford, su questo effetto nostalgia, ci punta moltissimo. Prova ne è che un recente rumor ha svelato una caratteristica pressoché unica del suo fuoristrada: sarà presentato in ben tre design distinti. I clienti dell'ovale blu, secondo l'indiscrezione, potranno scegliere tra ben tre calandre diverse, di cui una dichiaratamente ispirata al design classico del vecchio Bronco — mentre le altre avranno un respiro più moderno.

Questa caratteristica dovrebbe venire ripresa anche dal Bronco Baby, la versione a due porte del fuoristrada.

Ford ha annunciato ufficialmente l'intenzione di riportare il Bronco nel suo catalogo nel 2017, mentre nel 2004 si era limita a creare un po' di hype presentando il concept che trovate nell'immagine che apre questa news.

Nel frattempo l'attesa per il fuoristrada si è fatta piuttosto travagliata, e alcune foto leak (oltre alle numerose indiscrezioni circolate in rete) hanno rivelato pressoché ogni dettaglio del Bronco. Ma chissà, magari a luglio le sorprese non mancheranno comunque.

Ford annuncerà la data precisa della presentazione del Ford Bronco nei prossimi giorni, mentre la data di luglio è stata già anticipata con una email alle concessionarie ufficiali Ford del Nord America.