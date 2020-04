Ford Bronco: un nuovo leak mostra l'abitacolo del fuoristrada

Ormai conosciamo ogni singolo aspetto del Ford Bronco, nonostante il fuoristrada debba ancora venire presentato (anche per colpa del coronavirus). Foto spia dopo foto spia, mancavano all'appello solamente gli interni. Mancavano, perché ora abbiamo anche una foto dell'abitacolo del Ford Bronco 2021.

Ricordiamo che il Bronco arriverà in due modelli diversi, uno chiamato Ford Bronco Sport che sarà "full-size", e l'altro che avrà due porte e sarà più compatto che per il momento è stato soprannominato Bronco Baby. La foto ottenuta e divulgata da The Drive raffigura l'abitacolo di quest'ultimo.

Molto probabilmente le differenze con l'abitacolo del Ford Bronco Sport 2021 saranno minime.

Nel cuore della plancia troviamo uno schermo di dimensioni medie: una soluzione di nuova generazione che prende comunque le distanze dagli enormi padelloni in formato tablet adottati da molti modelli di nuova generazione nel 2020.

Non mancano nemmeno i comandi fisici per controllare la radio e l'aero-condizionatore. Il Ford Bronco guarda ad un target preciso: le persone che cercano un'esperienza off-road senza compromessi. Che le soluzioni lato tech siano spartane e non particolarmente avveniristiche è assolutamente comprensibile.

Nella foto risaltano il pulsante start&go e il cambio automatico con selettore manopola, quest'ultima è una scelta coerente con quanto già visto sulla totalità dei SUV di Ford recenti.

Alcuni leak recenti hanno mostrato gli esterni del Ford Bronco Sport e del Ford Bronco Baby. L'evento di presentazione del Ford Bronco Sport era fissato per il 31 marzo ma è stato rimandato a data da destinarsi.