Questo Ford Bronco è ghiacciato e pieno di neve: il soft top non è adatto ai climi rigidi

L’arrivo sul mercato del Ford Bronco è stato accolto con euforia, ma non sono mancati alcuni grattacapi, principalmente legati al tetto. Il suo hard top è facile da rimuovere, ma molti hanno trovato da ridire sulla qualità scadente del materiale, tanto che Ford ha richiesto un richiamo, ma a quanto pare anche il soft top ha le sue magagne.

La testimonianza arriva da un proprietario di un Ford Bronco che abita a nord del Canada, dove bisogna ammettere che le condizioni climatiche possono diventare letteralmente proibitive. Ebbene, Tyrone Raddi, questo il nome del nostro protagonista, aveva lasciato il suo Bronco parcheggiato davanti casa per assentarsi in occasione di un piccolo viaggio. Al suo ritorno, dopo 5 giorni, ha ritrovato il suo fuoristrada completamente congelato, non solo all’esterno, ma soprattutto all’interno, con tutto l’abitacolo ricoperto da una coltre di neve.

Dobbiamo però specificare che Tyrone abita a Tuktoyaktuk, un luogo caratterizzato da condizioni meteo spesso al limite, con temperature che possono arrivare anche a –40° C, e che durante la sua assenza è stato colpito da una tormenta di neve con forti raffiche di vento fino a 80 km/h.

Il tetto soft top del Bronco è caratterizzato da un'intelaiatura che sorregge una parte in tessuto così da poterlo aprire e ripiegare con facilità. Ebbene, a quanto pare il vento è il suo più grande nemico. Infatti, a differenza di quanto si possa pensare leggendo i numerosi commenti sotto alle immagini, Tyrone aveva serrato in maniera corretta il tutto prima di partire, ma pare che il problema risieda nella parte laterale del soft top.

In quella zona il tessuto è più morbido e le forti raffiche di vento riuscivano a scalzarlo facendo penetrare la neve all’interno dell’abitacolo, che in breve tempo si è coperto e ghiacciato. In un video ci viene mostrato anche il vano motore completamente coperto di un sottile strato di ghiaccio e neve, a dimostrazione di quanto la tormenta sia stata violenta in quei giorni.

Parliamo quindi di un problema da non sottovalutare, che va però contestualizzato in un ambiente dalle condizioni davvero al limite, e infatti Tyrone stesso ha affermato di non aver nulla contro Ford, dichiarandosi anzi contentissimo del suo fuoristrada, ma allo stesso tempo vuole avvertire altri proprietari, o aspiranti tali, a scegliere con attenzione il tettuccio del Bronco, per evitare spiacevoli sorprese.

Nel nostro paese non dovrebbe avere alcun tipo di problema, piuttosto è difficile trovarlo dato che non arriva in forma ufficiale. C'è però una concessionaria di Rovigo che importa il Ford Bronco per l’Italia, ma costa 40.000 euro in più rispetto agli States.