Ford Bronco: una foto spia ha svelato gli interni dell'atteso fuoristrada

Manca ormai davvero poco: Ford tra un mese presenterà il nuovo Bronco. Ritorno di fiamma per l'amatissimo (almeno in America) SUV che ha fatto la storia. Ora però, ben prima della presentazione, una foto spia ci permette finalmente di dare un occhio agli interni del veicolo.

Nello scatto pubblicato da Car and Driver che trovate in calce si vede in maniera abbastanza chiara la plancia del Ford Bronco. Al centro troviamo uno schermo abbastanza massiccio dedicato all'infotainment, in linea con quello che è il trend del mercato attuale.

Una serie di comandi sono disposti orizzontalmente sopra alla plancia, mentre altri sei pulsanti fanno la loro comparsa sopra allo specchietto retrovisore – anche se immaginiamo che siano funzionali ai test, e non un dettaglio che troveremo anche nella versione in vendita. Ma chissà, del resto Car and Driver sostiene diversamente. Il nostro dubbio ovviamente vale anche per tutto il resto, essendo quello fotografato un prototipo. A prescindere, la foto dovrebbe comunque darci un'idea di base su quelle che saranno le geometrie interne al SUV di Ford.

In passato alcune immagini avevano "spoilerato" anche gli esterni del Ford Bronco, che come è noto sarà disponibile in due versioni diverse, incluso un modello a due porte soprannominato Bronco Junior. Proprio il Bronco Junior dovrebbe avere portiere e tetto completamente rimovibili, per un'esperienza off-road a cielo aperto definitiva.

In apertura un render non ufficiale del veicolo. Sarà fatto così?