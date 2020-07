Un Ford Bronco elettrico in arrivo? Sarà vintage e tecnologico allo stesso tempo

Pur non vivendo negli USA, anche noi europei sappiamo quanto sia iconico il Ford Bronco - anche per via dello storico inseguimento fra la Polizia americana e OJ Simpson avvenuto nel 1994. Ebbene è appena arrivata una notizia colossale: Ford potrebbe lanciare un Bronco elettrico.

Del resto, se una Mustang può trasformarsi in un SUV elettrico dalla tecnologia futuristica, perché non fare un bel Bronco elettrico dal design vintage? È quello che devono aver pensato in Ford, con il manager Dave Pericak che ha dichiarato: "Dobbiamo sfruttare la nostra storia, interpretarla in un modo attuale e moderno, aggiornarla ai nostri tempi. Ciò che abbiamo creato è probabilmente una miscela perfetta di nostalgia, novità e tecnologia."

Se ci pensiamo bene, Ford ha lavorato molto sulla sua piattaforma elettrica, oltre alla Mustang Mach-E avremo anche l'iconico F-150 EV, pronto a ostacolare il Cybertruck di Tesla, dunque perché non puntare anche sul Bronco? L'ovale blu ha intenzione di svelare tre nuovi modelli la prossima settimana, un due porte particolarmente vintage, un 4 Porte e una variante Sport più moderna, tutti alimentati a benzina più l'elettrico che potrebbe arrivare a sorpresa. Non vediamo l'ora di conoscere i modelli 2020 nella loro forma finale, anche se probabilmente non verranno commercializzati in Europa. Sarà interessante soprattuto capire prezzi e autonomie.