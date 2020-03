Ford Bronco: due nuove foto mostrano il fuoristrada senza camuffamento

Finalmente due foto del nuovo Ford Bronco completamente senza veli. Una foto per modello: quattro porte e "Baby Bronco" a due porte. È la prima volta che abbiamo la possibilità di vedere il fuoristrada senza nessuna forma di camuffamento — escludendo ovviamente i render.

Le foto sono state pubblicate da un utente del forum Bronco6g che, come potete immaginare, è interamente dedicato all'imminente sesta generazione del fuoristrada Ford. Non sappiamo bene in quale occasione siano state scattate, né da chi o dove. Tuttavia sulla loro autenticità non ci sono dubbi.

"Se guardi attentamente si vede il (cavallo) bronco sui cerchi lmao, preparatevi, perché tutto quello che desideravamo (quelli di Ford) lo hanno fatto", ha scritto l'utente BroncoKong rispondendo a chi gli chiedeva delucidazioni sull'autenticità degli scatti.

In questo momento le foto sono state rimosse dal forum su richiesta di Ford, ad ulteriore prova che sì, sono scatti reali che non sarebbero dovuti circolare.

L'utente ha spiegato di aver visto anche il fuoristrada completamente senza tetto, a conferma del rumor che aveva anticipato la possibilità di rimuovere tettuccio e portiere per un'esperienza off-road più spartana.

"Ci hanno dato quello che volevano, fidatevi. Il nuovo Bronco è epico", ha poi aggiunto l'utente. Gli appassionati possono tirare un sospiro di sollievo, pare: Ford ha fatto i compiti a casa e sembra che stia per annunciare qualcosa che gli appassionati apprezzeranno particolarmente.

Quanto all'ultimo rumor sul Bronco: sembra che avrà un cambio manuale a 7 marce.