E se il Ford Bronco diventasse un van? Ecco gli spettacolari render di Samir Sadikhov

Quando Ford ha presentato il Bronco al grande pubblico ha voluto mostrare la sua versatilità non solo in termini di dotazione, ma anche di versioni disponibili. Si può scegliere con corpo vettura corto o lungo, con o senza portiere, con hard top o soft top, senza dimenticare la versione Sport. Ma come sarebbe un Bronco in versione Van?

L’idea può sembrare strana, ma in fondo è un veicolo che si presta all'esplorazione e alla vita all’aria aperta, quindi non c'è niente di male ad affiancarlo al tema della vanlife. Probabilmente è questo il pensiero che è passato per la testa del designer Samir Sadikhov, che un po’ per gioco ha iniziato a ragionare su questo Bronco inedito, dando vita ad un progetto sensazionale.

Se fosse reale, e se ve lo trovaste davanti, riconoscereste immediatamente che si ratta di un Bronco, perché la griglia e i fari circolari sono esattamente gli stessi che conosciamo bene. Il cofano diventa però cortissimo come i famosissimi van Volkswagen, e aumenta la superficie vetrata del veicolo, che adesso assomiglia ad un pulmino da fuoristrada estremo. Il tetto segue lo stesso disegno e finitura dell’hard top originale (a proposito: guardate cosa è successo a questo Bronco con soft top colpito da una tormenta di neve canadese), e sopra di esso c’è un telaio tubolare che costituisce il portapacchi per la dotazione extra. Chiaramente non poteva mancare una striscia di LED come illuminazione supplementare.

Una volta definito il design, Samir si è concentrato sull’estetica, realizzando una serie di wrap per dare ancora più carattere al veicolo, alcuni dei quali ispirati al Bronco originale. La versione in tinta arancione e marrone è un omaggio al Free Wheelin Pack degli anni ‘70, ma c’è anche la livrea in tinta Lightning Blue con elementi in bianco, la stessa vista sullo speciale Ford Bronco First Edition venduto su eBay ad un prezzo altissimo.

La bellezza e l’attenzione al dettaglio di queste creazioni ci ha piacevolmente colpito, perché non capita tutti i giorni di trovarsi di fronte a progetti di questa caratura, ma è un peccato sapere che non troveranno un loro posto nel mondo reale. Qual è il vostro preferito?