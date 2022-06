Ford Bronco fa comparsa durante fiera a Sofia: lancio in Europa imminente?

I fan del Ford Bronco sanno bene che il suo lancio in Europa non è stato mai considerato dal produttore di Detroit fino a oggi, tanto che gli unici esemplari presenti sono arrivati tramite importatori a prezzi proibitivi. Tuttavia, un recente segnale lanciato dalla casa automobilistica farebbe pensare a un debutto vicino sul Vecchio Continente.

I colleghi di Motor1 hanno infatti scovato un esemplare di Ford Bronco durante uno show automotive al Salone di Sofia 2022, uno dei principali saloni automobilistici europei nel calendario 2022 di OICA insieme al Salone di Parigi 2022. A quanto pare, si tratterebbe peraltro della prima apparizione pubblica del modello nel continente. Il Ford Bronco in questione è stato importato dal concessionario Ford bulgaro locale Moto-Pfohe e non ha il cartellino del prezzo: nello specifico, si tratta di un Bronco Big Bend con un motore V6 EcoBoost da 2,7 litri.

Secondo quanto dichiarato dai rappresentanti Ford presenti in loco, il Ford Bronco lì presente è esclusivamente un’auto da esposizione per il quale la società non si è presa ancora alcun fermo impegno relativamente al suo approdo da noi. Ciononostante, trattandosi della prima effettiva comparsa in un evento di questa portata c’è ancora il sospetto che si tratti di un piccolo assaggio in vista di un debutto effettivo. Come sempre, vi terremo aggiornati.

