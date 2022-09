Il Ford Bronco se la cava alla grande nel fango, anche nella sua versione in scala 1:10

Dopo tanta attesa, il Ford Bronco è approdato sul suolo europeo, ma ciò nonostante l’offerta è molto risicata rispetto alla richiesta, non solo nel vecchio continente ma anche oltreoceano, dunque se siete tra coloro che vorrebbero mettere le mani sull’ambito fuoristrada potreste rimediare puntando al Bronco radiocomandato in scala 1:10.

Anche perché, per quanto strano, il Ford Bronco RC si dimostra un ottimo mezzo da fuoristrada anche nel mondo dei modellini, grazie al telaio e alla trasmissione messa a punto da Traxxas. Si tratta della piattaforma chiamata TRX-4, che è dotata di blocco del differenziale anteriore e posteriore da remoto, ma può contare anche sulle marce ridotte così da “mangiarsi” ogni ostacolo che li metterete di fronte.

E per toccare con mano le suddette abilità, ci viene in aiuto il canale YouTube RC Play Ground, che ha pubblicato un video che in apertura ci mostra alcune scene cinematiche del Bronco in azione, con delle inquadrature che a prima vista potrebbero farvi pensare di essere al cospetto del mezzo vero e proprio.

Il colpo d’occhio è ancor superiore per via delle modifiche apportate al veicolo, perché dovete sapere che anche nel mondo del modellismo, e in particolare delle auto RC, le parti aftermarket e le personalizzazioni sono all’ordine del giorno, ed esistono ricchi cataloghi di componenti da cui attingere per costruire il proprio mezzo dei sogni.

Per portarsi a casa un il Ford Bronco TRX-4 di Traxxas è richiesta una spesa di 549,95 dollari (nel nostro paese si trova a 659 euro), ma quello che vedete in video è ancor più speciale grazie all’aggiunta del H-Tech Custom Conversion Kit, che di fatto lo trasforma in un Bronco Raptor ancor più capace.