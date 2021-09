Questo Ford Bronco è caduto 120 metri di altezza: la conducente è in gravi condizioni

La galleria di immagini in fondo alla pagina mostra cosa succede ad un veicolo che cade da un dirupo rotolando per 121 metri. Le sue condizioni sono apocalittiche, e la rottamazione integrale è l'unica soluzione possibile.

Il brutto incidente si è verificato presso la contea di San Miguelm in Colorado. Lo sceriffo del posto è accorso sul posto nel corso della mattinata di ieri, domenica 26 settembre, quando ha ricevuto una chiamata che segnalava l'episodio sul Black Bear Pass.

Alla guida di quello che è difficilmente riconoscibile come un Ford Bronco Sport (il nuovo modello è entrato in produzione da pochissimo) c'era una ragazza di ventitré anni, la quale è stata espulsa dal mezzo durante la caduta e ha subito ferite piuttosto gravi. La stessa sorte è toccata al suo Goldendoodle, anche se il cane ha riportato ferimenti più lievi. In viaggio c'era anche un passeggero, ma nel momento della caduta non era nell'abitacolo

In base alle prime informazioni condivise dall'ufficio dello sceriffo, la conducente non aveva mai affrontato il Black Bear Pass, e vi si era immessa nel senso di marcia sbagliato. Dopo aver superato alcuni tornanti conducente e passeggero hanno deciso di invertire la marcia e tornare indietro, e quest'ultimo è sceso dalla macchina dare indicazioni e facilitare la manovra. Un attimo dopo le cose si sono messe malissimo, e il SUV è precipitato dal dirupo.

Lo sceriffo ha commentato come segue in merito alla questione:"Il Black Bear Pass è una strada estremamente pericolosa, e dovrebbe essere percorsa soltanto dagli automobilisti più esperti nel fuoristrada a bordo di veicoli appropriati. Legalmente un sedicenne che abbia preso la patente da poche ore potrebbe affrontarla con la vecchia auto di sua nonna, ma questo non significa che sia sicuro farlo."

Da parte nostra speriamo che la ragazza possa rimettersi in sesto quanto prima, ma avviandoci a chiudere vogliamo distendere il clima parlando dell'approdo in Italia del Ford Bronco: l'attesa era alta, ma nel nostro Paese il prezzo del veicolo è più che raddoppiato.