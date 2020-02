Il Ford Bronco Baby sfreccia sulla neve in alcune nuove foto

Ci avviciniamo sempre di più al Ford Bronco 2021, il grande ritorno di una delle leggende dell'industria automobilistica americana. Il fuoristrada torna dopo oltre un decennio di assenza. Come ormai noto, arriverà in due versioni, tra cui quella più piccola a due porte. Proprio quest'ultimo modello è il protagonista di alcuni nuovi scatti.

Parliamo ovviamene di foto spia, il Ford Bronco non è ancora stato ufficialmente presentato — nonostante in passato circolassero alcune immagini leak. Il Baby Bronco è pesantemente camuffato, ma le sue linee rimangono percepibili.

Le dimensioni sono contenute, dando l'idea di un fuoristrada vecchio stile, di come non se ne vedevano da anni. Alcune indiscrezioni hanno già confermato il fatto che sia il tettuccio rigido, che le portiere, saranno completamente rimovibili per un'esperienza ancora più old school.

Sembra che Ford non scherzasse quando sosteneva che il nuovo Bronco sarebbe stato un richiamo al passato. Nessun passo falso, l'azienda americana non vuole soltanto resuscitare un brand, vuole proprio rendere nuovamente attuali quelle stesse linee e quello stesso stile di guida che aveva appassionato intere generazioni di americani.

Secondo The Drive, nuove informazioni sul Ford Bronco 2021 potrebbero arrivare già nel corso della prossima settimana. Purtroppo la data di presentazione del veicolo è ancora un mistero, ma si parla genericamente di questa primavera.

Trovate tutte le nuove foto del Baby Bronco, un'esclusiva di The Drive, nel link in fonte.