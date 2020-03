Il Ford Bronco avrà un cambio manuale a 7 marce? (rumor)

Man mano che ci avviciniamo alla presentazione ufficiale del Ford Bronco 2021 apprendiamo sempre più dettagli sul nuovo fuoristrada. Secondo un'ultima indiscrezione potrebbe avere un cambio manuale a sette marce, il che lo renderebbe l'unico veicolo "di taglia forte" di Ford a non avere solo il cambio automatico.

Si tratterebbe di un Getrag nuovo di zecca. Sarebbe stato l'utente Bronco6G all'interno del forum Stampede.Offroad a riportare la scoperta: il sito di Getrag parla di una nuova famiglia di trasmissione per veicoli a trazione posteriore di grandi dimensioni, con possibilità di essere utilizzata anche su veicoli a trazione integrale. La famiglia di prodotti si chiama MTI550, ed offrirà configurazioni a cinque, sei e sette marce.

Secondo The Drive l'opzione a 7 marce è la più probabile per il Bronco 2021. La possibilità di avere un cambio manuale di questo tipo è praticamente imprescindibile in molte delle situazioni off-road per cui il Bronco sembra essere pensato.

L'altro dettaglio interessante è che la natura versatile della famiglia di trasmissioni MTI550 apre le porte anche ad una compatibilità con i veicoli ibridi, e non a caso Ford era stata molto chiara nel dichiarare che, presto o tardi, sarebbe arrivata anche una versione elettrificata dell'atteso Ford Bronco.

Il nuovo Ford Bronco sarà presentato questo mese, mentre una foto spia ci ha già dato un'idea di come saranno gli interni.