Dopo Ford Bronco potrebbe arrivare Ford Maverick nel 2021

Il Ford Bronco è tornato negli Stati Uniti con la nuova serie formata da un modello a due porte, uno a quattro porte e il Bronco Sport a oltre 40 anni di distanza dall’ultimo modello, il quale veniva già considerato come uno dei migliori e più attesi veicoli Ford sul mercato.

Assieme a lui però potrebbe arrivare anche un altro nome che negli anni Settanta fece la storia, ovvero il Ford Maverick.

Secondo il sito Muscle Cars & Trucks, il Ford Maverick sarà un pickup prodotto tra il Michigan e la città messicana di Hermosillo proprio assieme al Bronco e in arrivo anch’esso per il 2021. Il modello sarebbe apparso con il nome in codice “Whitespace” durante una riunione tra Ford e Bank of America, dove si vede la silhouette coperta di un nuovo veicolo.

Il presunto Ford Maverick andrebbe a coprire il vuoto lasciato dal primo Ford Ranger, offrendosi dunque come pickup dalle dimensioni più ridotte per completare la serie. Alla sua base ci sarebbe la piattaforma Ford C2 già utilizzata non solo per la Ford Focus di quarta generazione ma anche per il nuovo Ford Bronco Sport, al quale il Maverick potrebbe ispirarsi.

Queste comunque per ora rimangono soltanto voci, nonostante diverse conferme in passato grazie a foto trapelate online e brevetti consegnati alle agenzie competenti.