Il Ford Bronco sta arrivando in Europa: i primi dettagli ufficiali dell'ovale blu

Ford ha appena confermato che la nuova generazione di Bronco sarà presto disponibile in alcuni mercati europei, Italia compresa. Il leggendario 4x4 americano sarà offerto solo in un numero limitato di esemplari e sarà disponibile nelle varianti Outer Banks e Badlands.

Entrambe le versioni saranno alimentate da un motore Ford EcoBoost V6 da 2.7 litri che eroga 335 CV e 563 Nm di coppia. Grazie a un sofisticato sistema di trazione integrale, il Bronco si fregia da tempo dell'appellativo di G.O.A.T., Goes Over Any Type of Terrain, dunque capace di affrontare ogni tipo di terreno.

Di serie questo leggendario fuoristrada offre caratteristiche uniche come le porte rimovibili con possibilità di stivaggio a bordo, punti di fissaggio integrati progettati appositamente per gli accessori da viaggio e materiali ultra resistenti, facili da pulire. Il design, sia all'esterno che all'interno, riprende e omaggia l'iconico Bronco del 1966, ricordiamo che la vettura si è resa protagonista - suo malgrado - di uno storico inseguimento avvenuto negli USA nel 1994: sospettato di omicidio, O.J. Simpson tentò di fuggire alle autorità proprio a bordo di un Bronco dell'ovale blu.

Oltre a vantare il famoso V6 EcoBoost Ford con cilindri in ghisa a grafite compatta, il Bronco arriverà in Europa con un cambio automatico a 10 rapporti per una guida fluida e ottimizzata in termini di coppia. Con un rapporto di trasmissione massimo di 64,33:1 in modalità di marcia ridotta, il Bronco è capace di viaggiare a 6 km/h con il motore a 2.400 giri/min, promettendo così un controllo preciso a bassa velocità e riducendo le probabilità di stallo.

Su Bronco Banlands inoltre troviamo un differenziale anteriore bloccabile e un sistema di disattivazione della barra stabilizzatrice anteriore per offrire massima stabilità su terreni difficili. Il Badlands offre anche ammortizzatori Bilstein dotati di serbatoio ausiliario esterno di serie.

Nonostante la sua natura badass, il nuovo Bronco è alquanto tecnologico e a bordo offre un quadro strumenti TFT da 8 pollici abbinato a un touchscreen LCD centrale da 12 pollici con software SYNC 4 di ultima generazione compatibile con FordPass, che beneficia anche degli aggiornamenti OTA Ford Power-Up (è lo stesso sistema presente sul Ford Ranger di nuova generazione).

La compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto è di serie insieme all'impianto audio B&O Premium Sound System con 10 altoparlanti (incluso subwoofer). A completare l'offerta abbiamo poi un sistema di telecamere a 360 gradi con visuale off-road di serie che si attiva automaticamente quando si utilizzano le modalità di guida off-road - inquadrando le ruote altrimenti non visibili. Sinceramente non vediamo l'ora di metterci al volante di questa meraviglia dal DNA 100% americano.