Ford Bronco approda anche in Regno Unito con un importatore, ma il prezzo è proibitivo

Il Ford Bronco sta riscuotendo un grande successo a seguito del suo debutto nel mercato statunitense, tanto che oggi è quasi introvabile e a causa delle eccessive richieste molte concessionarie si sono permesse di alzare vertiginosamente i prezzi. Il Bronco non è previsto nel vecchio continente ma qualche modello è arrivato nel Regno Unito.

Chiaramente non stiamo parlando di un errore logistico, ma di un servizio offerto dalla concessionaria Clive Sutton, specializzata nell’importazione di auto americane sul suolo inglese. Una notizia niente male per i fanatici del fuoristrada dell’ovale blu, se non fosse per il cartellino del prezzo, decisamente lievitato rispetto a quanto richiesto in terra natia.

Questo è un problema noto, che avevamo già evidenziato quando un importatore nostrano ha portato il Ford Bronco in Italia con un sovraprezzo di 40,000 euro. Ebbene, la concessionaria inglese ha intenzione di vendere i vari modelli importati con un prezzo che oscilla tra le 45,000 e le 85,000 sterline (circa 53,200 – 100,500 euro), il che significa che la versione più economica costerà comunque 10,000 dollari in più rispetto al modello di punta venduto negli States.

E comunque bisogna notare che, tra nove modelli attualmente disponibili nel parco auto della concessionaria inglese, non è presente nemmeno un modello base, quindi i prezzi partono da quasi 70,000 sterline (circa 82,800 euro), vale a dire un costo superiore di oltre 25,000 dollari rispetto al più specialistico Ford Bronco Raptor appena presentato.

Insomma, fa piacere che esistano delle possibilità di acquisto anche nel vecchio continente, ma con questi prezzi – dovuti al pagamento delle varie tasse, della registrazione del veicolo, delle spese di importazione e di trasporto – si perde quel proverbiale rapporto qualità/prezzo che contraddistingue il nuovo Ford Bronco.