Il Ford Bronco è stato allevato dalle capre di montagna: ecco l'assurdo spot

Il Ford Bronco Sport è uno dei veicoli fuoristrada più attesi del momento, in quanto accontenta gli appassionati in quasi ogni elemento: ha un look fresco e piacevole, si guida bene (a quanto pare), e in fuoristrada offre soluzioni per quasi ogni evenienza. In ogni caso, se non foste ancora convinti, Ford ha preparato un bizzarro spot per voi.

Il video, pubblicato su YouTube, è intitolato "Cresciuto dalle Capre", dura circa un minuto e va a concentrarsi sulle doti del Bronco Sport in condizioni avverse accentuando l'estrema duttilità delle capre di montagna che, è risaputo, non si lasciano fermare da alcuna superficie impervia: la macchina fuoriesce da una caverna immediatamente dopo l'ingresso di un leggiadro cavallo selvaggio.

In fondo alla pagina poi ci sono altre due clip intitolate "Go There" e "Find Your Wild", le quali si concentrano ancora di più sulla solidità del Bronco Sport, nonché sulla possibilità di trasporti di biciclette, tende e tanto altro, e infine non poteva mancare il focus sul suo saper affrontare ogni tipo di terreno.

Ricordiamo a chi non dovesse saperlo, che il Ford Bronco Sport sarà lanciato sul mercato con due motorizzazioni differenti. La prima implementa un tre cilindri turbocompresso da 1,5 litri, mentre la seconda un 2,0 litri turbocompresso, ed entrambe provengono dall'Escape. La prima eroga 183 cavalli di potenza, mentre il 2,0 litri ne sprigiona ben 249.

Per chiudere restando in Ford ma passando all'alimentazione elettrica vi consigliamo di dare un'occhiata alle caratteristiche della nuova Ford Mustang Mach-E paragonate a quelle delle rivali Tesla Model Y e Model 3. In ultimo citiamo l'interessante scelta del dipartimento di polizia di Ann Arbor: gli agenti ne hanno già ordinato due esemplari da utilizzare come pattuglie.