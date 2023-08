Un Ford Bronco da 400.000 dollari: la restomod è fuori di testa

Gateway Bronco ha collaborato con la società di ingegneria e produzione australiana Premcar per creare una versione raffinata e moderna del Ford Bronco (qui puoi trovare la nostra rewiew del modello attuale), chiamata Luxe-GT. Questo veicolo unico è stato presentato in anteprima durante la Monterey Car Week in California.

Per realizzare questa interpretazione del Ford Bronco, Premcar ha sviluppato una struttura a longheroni esclusiva con un passo di 2.3 metri. Questo nuovo telaio ha consentito a Gateway Bronco di sostituire il motore originale con un moderno motore Coyote V8 aspirato da 5,0 litri che eroga una potenza di 460 CV. Questo motore invia la potenza a tutte e quattro le ruote attraverso un cambio automatico a 10 velocità, permettendo al restomod di accelerare da 0 a 96 km/h (60 mph) in soli 5,3 secondi.

Il Ford Bronco Luxe-GT presenta anche un sistema di freni migliorato con ABS e dispone di controllo elettronico della stabilità e del controllo della trazione, caratteristiche che erano assenti nell'originale Bronco. Per aggiungere un tocco di emozionalità al veicolo, è stato montato un sistema di scarico in acciaio inossidabile con rivestimento in ceramica e valvole regolabili.

Gateway Bronco ha curato il design esterno del Ford Bronco Luxe-GT con un elegante colore Glasurit Piano, che crea un contrasto affascinante con le strisce nere, blu, rosse, arancioni e gialle lungo le porte. Le attenzioni vengono catturate anche dai cerchi da 18 pollici equipaggiate con pneumatici BF Goodrich K02.

Le porte a chiusura ammortizzata rappresentano una caratteristica raffinata, insieme al nuovo roll bar a 4 punti. L'esperienza di intrattenimento è migliorata con un sistema audio Focal e un ampio schermo di infotainment. La praticità è garantita dalla telecamera per la retromarcia, dall'aria condizionata e dagli alzacristalli elettrici. Gli interni, rivestiti in denim e pelle, sono adatti a tutte le stagioni, offrendo un tocco di stile unico.

Seth Burgett, CEO di Gateway Bronco, ha dichiarato: "Il nostro team di sviluppo è stato incaricato di creare la migliore Ford Bronco vintage del pianeta e dopo quattro anni e milioni investiti in ricerca e sviluppo, abbiamo superato tale obiettivo".

Sebbene il Ford Bronco Luxe-GT presentato alla Monterey Car Week abbia un prezzo stimato di circa 360.000 euro, è importante notare che le creazioni di Gateway Bronco possono variare ampiamente in termini di prezzo, con un range che va dai 185.000 ai 740.000 euro. Questa gamma riflette le personalizzazioni disponibili e il livello di lusso e prestazioni desiderato dai clienti. Ford Bronco 2023 invece è pronto a sbarcare in Europa.